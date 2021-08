Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Alfeld - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz von Kaufland in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (hey) - Am Dienstag, den 17.08.2021, kam es in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz von Kaufland in Alfeld. Der Unfallverursacher ist beim Rangieren auf dem Parkplatz mit einem geparkten PKW kollidiert und hat diesen an der Stoßstange vorne beschädigt. Der Unfallort wurde von dem Verursacher verlassen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden wird auf 1.000EUR geschätzt. Ersten Hinweisen zur Folge soll es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen PKW der Marke Seat in dunkler Lackierung handeln. Die Polizei Alfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen sich mit der Wache unter 05181-9116-0 in Verbindung zu setzen.

