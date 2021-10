Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Parkplatzunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Parkplatzunfall

Zu einem Parkplatzunfall kam es in der Nacht zu Sonntag in Wittmund. Ein VW Golf stand von Samstag, 19.45 Uhr, bis Sonntag, 5.45 Uhr, in der Straße Am Markt. In dem genannten Zeitraum beschädigte ein bislang Unbekannter den Wagen am rechten vorderen Kotflügel. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

