Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Radfahrer tödlich verunglückt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein 80 Jahre alter Mann ist am Montag in Wiesmoor tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 80-Jährige gegen 14 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg der Straße Am Ottermeer und stürzte alleinbeteiligt mit dem Rad in einen dortigen Kanal. Der 80-Jährige wurde von Ersthelfern leblos aus dem Wasser geborgen. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

