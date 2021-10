Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Lütetsburg - Taubenstall aufgebrochen +++ Norderney - Betrunkener Radfahrer +++ Norderney - Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Geländer +++ Wirdum - Carport brannte

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Lütetsburg - Taubenstall aufgebrochen

Vergangene Woche kam es in Lütetsburg offenbar zu einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Unbekannte brachen in der Nacht von Montag, 11.10.2021, auf Dienstag, 12.10.2021, auf einem Grundstück in der Straße Am Grapenhof einen Taubenstall auf, in dem mehrere Vögel gehalten werden. Sechs Tauben wurden am nächsten Morgen tot im Stall aufgefunden. Ein Angriff durch andere Tiere kann nach bisherigen Erkenntnissen ausgeschlossen werden. Der Verbleib von drei weiteren Tauben ist ungeklärt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04931 973980.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Betrunkener Radfahrer

Ein 20-Jähriger war am Sonntag auf Norderney betrunken mit dem Fahrrad unterwegs. Die Polizei hielt den Heranwachsenden in den frühen Morgenstunden auf der Jann-Berghaus-Straße an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Norderney - Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Geländer

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend auf Norderney. Gegen 21.10 Uhr war ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer auf dem Karl-Rieger-Weg in Richtung Deichstraße unterwegs, als er in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit einem Geländer. Verletzt wurde der Mann nicht. An dem Audi entstand Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Brandgeschehen

Wirdum - Carport brannte

In Wirdum kam es am Wochenende zu einem Brandgeschehen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Sonntag in der Straße Zum Stig ein Carport in Brand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 1.30 Uhr alarmiert. Den Kräften der Feuerwehren Wirdum, Upgant-Schott und Osteel gelang es, die Flammen zu löschen und ein Übergreifen auf umliegende Gebäude zu verhindern. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der freistehende Carport aus Holz wurde komplett zerstört und es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell