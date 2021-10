Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Außenspiegel beschädigt +++ Aurich - Betrunken gefahren +++ Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Außenspiegel beschädigt

Ein bislang Unbekannter hat in Aurich den Außenspiegel eines VW Caddy beschädigt. Der Wagen stand im Tatzeitraum von Donnerstag, 8 Uhr, bis Freitag, 15 Uhr, auf einem Parkplatz in der Rudolf-Eucken-Allee. Vermutlich wurde der Spiegel abgetreten. Die Polizei Aurich bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken gefahren

Ein 57 Jahre alter Mann ist am Freitag in Aurich betrunken Auto gefahren. Der Auricher war gegen 16.50 Uhr im Schoolpad unterwegs, als die Beamten ihn anhielten und kontrollierten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 57-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Dem Citroen-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Unfallflucht

In Aurich, Am Wilhelminenholz, kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 15 Uhr und 15.45 Uhr stand ein schwarzer Mercedes an der Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Wagen und entfernte sich ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell