POL-AUR: Aurich - Berauscht gefahren +++ Ihlow - Auto landete im Kanal +++ Norden - Betrunken gefahren +++ Norden - Unfallflucht auf Parkplatz +++ Norden - Radfahrer übersehen

Verkehrsgeschehen

Aurich - Berauscht gefahren

Eine Autofahrerin war am Donnerstag berauscht in Aurich unterwegs. Die Polizei kontrollierte die 44 Jahre alte Frau gegen Mittag in der Kirchdorfer Straße. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Wirkstoffe Amphetamin und Methamphetamin. Der Frau aus Ihlow wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Ihlow - Auto landete im Kanal

Ein 46-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Ihlow am Donnerstag leicht verletzt worden. Der Mann aus Aurich fuhr gegen 14.55 Uhr mit seinem Opel Zafira auf der Alten Wieke. Dort kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Kanal. Der Mann wurde leicht verletzt, konnte sich aber noch selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste zwecks Bergung des Opel kurzzeitig gesperrt werden.

Norden - Betrunken gefahren

Ein 49 Jahre alter Mann ist am Donnerstag in Großheide betrunken Auto gefahren. Als die Beamten den Renault-Fahrer gegen 18.05 Uhr im Middelweg kontrollierten, stellen sie fest, dass der Mann offenbar Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Dabei setzte er sich jedoch zur Wehr und verletzte eine Polizeibeamtin leicht. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Großheiders und untersagten ihm die Weiterfahrt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Norden kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Zwischen 11.40 Uhr und 11.45 Uhr ereignete sich der Vorfall in der Pottbackerslohne. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Fahrradträger eines grauen VW vermutlich beim Ausparken. Der Verursacher hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Norden - Radfahrer übersehen

Eine Mercedes-Fahrerin ist am Freitagmorgen in der Bahnhofstraße in Norden mit einem Radfahrer kollidiert. Gegen 7.44 Uhr bog die 80-Jährige mit ihrem Auto vom Addingster Weg auf die Bahnhofstraße ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

