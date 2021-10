Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz +++ Aurich - Auffahrunfall +++ Wiesmoor - Fahrzeug beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz am Auricher Georgswall kam es am Sonntag während des Heidemarkts zu einer Unfallflucht. Zwischen 15.30 und 16.50 Uhr stand der blaue BMW auf dem Parkplatz. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stelle er vorne links einen Lackschaden fest. Vermutlich hatte ein anderer Fahrzeugführer den Wagen beim Ein- bzw. Ausparken touchiert. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Auffahrunfall

Auf der B 210 in Aurich kam es am Dienstag zu einem Auffahrunfall. Ein 50 Jahre alter Mann war gegen 13.20 Uhr mit einem VW Transporter in Richtung Sandhorst unterwegs, als der vor ihm fahrende Renault-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 50-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Wiesmoor - Fahrzeug beschädigt

Auf dem Marktplatz in Wiesmoor hat am Mittwochmorgen ein Unbekannter einen Fiat beschädigt. Zwischen 10.15 Uhr und 10.25 streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den weißen Wagen und fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

