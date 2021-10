Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Dienstag, den 12.10.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Pedelec gestohlen

An einer Bushaltestelle an der Emder Straße wurde das Pedelec einer 38-jährigen Südbrookmerländerin gestohlen. Das Pedelec der Marke Gazelle stand dort abgeschlossen in der Zeit von Mittwoch, 16:30 Uhr bis 22:30 Uhr. Es entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Aurich - Fahrrad gestohlen

Ein Unbekannter entwendete am Freitag, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr, in der Osterstraße das abgeschlossene Fahrrad eines 53-jährigen Aurichers. Es entstand ein Schaden in mittlerer, dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Südbrookmerland - Einbruch in Ferienwohnung

Unbekannte brachen am Montag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr, in eine Ferienwohnung in der Straße Möwensteert ein. Aus der Ferienwohnung wurden mehrere Elektronikgeräte gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Großefehn - Pedelec gestohlen

Am Freitag wurde an einer Haltestelle an der Auricher Landstraße, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 23:15 Uhr, das abgeschlossene Pedelec eines 74-jährigen Großefehntjers gestohlen. Durch den Diebstahl des Pedelecs der Marke Raleigh entstand ein Schaden im unteren, vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Ihlow - Ohne Führerschein gefahren

Polizeibeamte wurden am Montag, gegen 19:30 Uhr, in der Straße Alte Wieke auf zwei Roller aufmerksam. Sie stellten fest, dass die Roller mit Geschwindigkeiten oberhalb 50 km/h gefahren wurden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die Fahrzeugführer, ein 16-jähriger und ein 15-jähriger Südbrookmerländer, nur Mofa-Prüfbescheinigungen und nicht die erforderlichen Fahrerlaubnisse vorweisen konnten. Gegen die beiden Südbrookmerländer wurden Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Trunkenheit im Verkehr

Auf einem Parkplatz an der Emder Straße kontrollierten Polizeibeamte am Montagabend, gegen 22:00 Uhr, einen Peugeot und dessen 43-jährigen Fahrzeugführer. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer mit deutlich über einem Promille alkoholisiert war. Der 43-jährige Auricher muss sich jetzt strafrechtlich für sein Handeln verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Der 43-Jährige fiel gegen 02:00 Uhr erneut auf, als er nochmals alkoholisiert ein Auto fuhr. Da der Auricher noch immer mit über einem Promille alkoholisiert war, wurde ihm eine weitere Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und auch erneut der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es wurde ein zweites Strafverfahren gegen den Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Nach Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Ein 37-jähriger Mann aus dem Landkreis Oldenburg parkte am Montagmittag, in der Zeit von 11:55 Uhr bis 12:05 Uhr, seinen Skoda auf einem Parkplatz in der Jahnstraße. Ein Unbekannter beschädigte vermutlich beim Ausparken den Skoda. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Norden - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montagmittag, gegen 12:50 Uhr, beabsichtigte ein 64-jähriger Wuppertaler mit seinem BMW aus der Straße Südring auf die Bundesstraße 210 abzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, 35-jährigen Osteeler, der mit seinem Pedelec den Fahrradweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden, wodurch der Osteeler leicht verletzt wurde. Es entstand außerdem ein Sachschaden in niedriger, vierstelliger Höhe.

Norden - Unfall mit einer leicht verletzten Person

Ein 20-jähriger Norder befuhr mit einem Ford am Montagabend, gegen 19:30 Uhr, die Hafenstraße in Richtung B72. Auf der B72 fuhr zu diesem Zeitpunkt ein bevorrechtigter, 28-jähriger Norderneyer in einem Mercedes. Der 20-Jährige nahm dem Mercedesfahrer die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrer leicht. Es entstand außerdem ein Sachschaden in mittlerer, vierstelliger Höhe. Bei der Unfallaufnahme bestand der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weswegen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montagmittag kontrollierten Polizeibeamte gegen 12:30 Uhr einen Audi auf der Straße Nordring. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 21-jähriger Norder, keine Fahrerlaubnis besaß. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Auch die Halterin, eine 21-jährige Norderin, muss sich strafrechtlich verantworten, weil sie ihr Auto jemandem zur Verfügung stellte, der keine Fahrerlaubnis besaß.

Carolinensiel - Ladendiebstahl

Ein 34-jähriger Oldenburger betrat am Montagabend, 19:25 Uhr, ein Lebensmittelgeschäft in der Wittmunder Straße. Der Oldenburger versteckte Lebensmittel in seinem Rucksack und passierte die Kasse, ohne diese zu bezahlen. Hierbei wurde der Mann beobachtet und anschließend die Polizei gerufen, die die Identität des Mannes feststellte. Der Oldenburger entwendete Lebensmittel in einer niedrigen, zweistelligen Höhe und muss sich jetzt strafrechtlich für sein Handeln verantworten.

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin

Eine 59-jährige Esenserin beabsichtigte am Montagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, mit ihrem Volkswagen von einem Parkplatz nach links auf die Wittmunder Straße einzufahren. Hierbei übersah die Esenserin eine 65-jährige Fußgängerin, die durch den anschließenden Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Friedeburg - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

In der Nacht zu Dienstag parkte eine 21-jährige Friedeburgerin ihren Ford im Rußlandweg. Am Dienstagmorgen bemerkte die Friedeburgerin, dass ihr Pkw beschädigt war. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

