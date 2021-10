Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 10.10.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Einbruch in einen Verkaufsstand

Südbrookmerland - Am Samstagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, betraten vermutlich zwei unbekannte Täter einen Verkaufsstand in der Norder Straße in Südbrookmerland. Dort entwendeten sie mehrere Waren und flüchteten anschließend mit einem PKW in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Aurich - Am Samstagmorgen, gegen 12:00 Uhr, kontrollierten Auricher Polizeibeamte einen Peugeot auf der Emder Straße in Aurich. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 45-jährigen Fahrzeugführer aus Südbrookmerland eine erhebliche Alkoholisierung von über 2 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aurich - Ein 16-jähriger Auricher wurde am Samstagabend, gegen 19:40 Uhr, auf dem Hoheberger Weg in Aurich mit seinem Kleinkraftrad angehalten. Wie sich herausstellte, hatte der Jugendliche keine gültige Fahrerlaubnis für das Fahrzeug. Auch hier musste ein Strafverfahren eingeleitet werden.

Altkreis Norden

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Krummhörn - Ein 29-jähriger Mann aus der Krummhörn musste am frühen Sonntagmorgen durch Polizeibeamte in Loquard in Gewahrsam genommen werden. Vorausgegangen waren Streitigkeiten. Im Zuge des Einsatzes erhielt der alkoholisierte Mann einen Platzverweis, dem er auch zunächst nachkam. Kurze Zeit später kehrte der Mann jedoch zur Örtlichkeit zurück und wurde daraufhin zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte sich der Mann, weswegen er sich nun strafrechtlich verantworten muss.

Landkreis Wittmund

Diebstahl aus Pkw

Westerholt - Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag zwei unverschlossene Autos in der Auricher Straße durchsucht. Die Autos standen auf angrenzenden Grundstücken. Aus einem Auto wurde eine Geldbörse entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Einbruch in Café

Eversmeer - Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag das Fenster eines Cafés in der Parkplatzstraße auf. Aus dem Café wurden anschließend mehrere Geldbörsen entwendet. Es entstand ein Schaden im unteren, vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Diebstahl aus Garage

Eversmeer - In der Straße "Zum Ewigen Meer" drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag über ein Fenster in die Garage eines 84-jährigen Holtriemers ein. Aus der Garage wurden zwei Pedelecs und ein Damenrad entwendet. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige, vierstellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Einbruch ein Firmengebäude

Westerholt - In ein Firmengebäude in der Straße Holtkamp wurde durch Unbekannte in der Zeit von Freitag, 19:00 Uhr, bis Samstag, 14:30 Uhr, eingebrochen. Das Firmengebäude wurde durchwühlt, wobei nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt wurde. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Nach Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort entfernt Wittmund - Am Samstagmittag, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr, parkte eine 24-jährige Holtriemerin ihren Volkswagen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Schmiedestraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchiert den Volkswagen vermutlich beim Ein-/Ausparken. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens im hohen dreistelligen Bereich zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Wittmund - In der Straße "An der alten Molkerei" wurde am Freitagnachmittag, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, ein gemauerter Sockel vor einem Wohnhaus beschädigt. Die Beschädigung wurde vermutlich durch ein rangierendes, größeres Fahrzeug verursacht. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere, dreistellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Zusammenstoß zwischen einer Motorradfahrerin und einer Fußgängerin Neuharlingersiel - Am Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße Otzumer Balje. Eine 65-jährige Motorradfahrerin befuhr den dortigen Kreisverkehr und übersah eine 50-jährige Frau aus dem Kreis Steinfurt, die gerade den Fußgängerüberweg an einer Ausfahrt des Kreisverkehrs passierte. Durch den anschließenden Zusammenstoß der beiden wurde die Fußgängerin leicht verletzt und das Motorrad leicht beschädigt. Für die Dauer der anschließenden medizinischen Versorgung musste eine Ausfahrt des Kreisverkehrs gesperrt werden.

