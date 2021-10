Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Rechtsupweg - Sachbeschädigungen +++ Aurich - Auto beschädigt +++ Krummhörn/Campen - Motorradfahrer verletzt +++ Wirdum - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Rechtsupweg - Sachbeschädigungen

In Rechtsupweg kam es in der vergangenen Woche zu Sachbeschädigungen. In der Zeit von Montag, 27.09.2021, 13 Uhr, bis Donnerstag, 30.09.2021, 17.30 Uhr, beschädigten Unbekannte vor einem Wohnhaus in der Tannenstraße die Beifahrerseite eines grauen Audi. Auf einem weiteren Grundstück in der Straße wurden in dem genannten Zeitraum zudem zwei Fensterscheiben beschädigt. Die Beschädigungen wurden vermutlich durch Projektile verursacht. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Auto beschädigt

Auf einem Parkplatz in Aurich wurde zwischen Dienstag und Mittwoch ein Auto beschädigt. Ein Audi A3 stand von Dienstag, 22.15 Uhr, bis Mittwoch, 14.30 Uhr, vor der Sparkassen-Arena an der Emder Straße. In dem genannten Zeitraum wurde an dem Wagen auf bislang unbekannte Art und Weise an der Fahrertür eine Delle verursacht. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn/Campen - Motorradfahrer verletzt

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in der Gemeinde Krummhörn verletzt worden. Gegen 6.30 Uhr war der Heranwachsende auf dem Neuen Meedenweg in Richtung Schnepel unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Er geriet mit dem Motorrad in einen Graben und wurde leicht verletzt. Das Krad musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Wirdum - Unfallflucht

In Wirdum kam es am Freitagmorgen zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines grauen Audi Q4 war um kurz nach 8 Uhr auf der Grimersumer Straße in Richtung L4 unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Transporter entgegenkam und auf seinen Fahrstreifen geriet. Die Fahrzeuge stießen an den Außenspiegeln zusammen. An dem Audi entstand Sachschaden. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, setzte der Verursacher, der einen hellen Transporter oder Van gefahren haben soll, seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell