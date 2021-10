Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Raubdelikt auf Parkplatz

Aurich/Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Raubdelikt auf Parkplatz

In Norden, in der Kirchstraße / Ecke Pottbackerslohne, kam es am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Supermarkts zu einem Raubdelikt. Ein bislang unbekannter Mann forderte gegen 13 Uhr von einer 67 Jahre alten Frau auf dem Parkplatz unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihres Autoschlüssels. Der Mann stieg daraufhin in das Auto des Opfers und fuhr davon. Die Frau blieb nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt. Sie alarmierte die Polizei. Das entwendete Fahrzeug konnte im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wenig später im Nahbereich festgestellt werden, jedoch ohne den gesuchten Fahrer. Der Tatverdächtige ist aktuell flüchtig. Er wird beschrieben als männlich, mit dunklen Augen und dunklen Haaren. Er soll zur Tatzeit eine umgedrehte Cappy getragen und mit Akzent gesprochen haben. Weitere Details sind nicht bekannt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Auf dem Parkplatz soll sich das Opfer noch mit einer bislang unbekannten Frau unterhalten haben. Insbesondere diese Frau wird gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell