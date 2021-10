Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Berauscht unterwegs +++ Ochtersum - Pedelec-Fahrerin verletzt +++ Wittmund - Auffahrunfall +++ Holtriem/Utarp - Brand in Wohnhaus

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Berauscht unterwegs

In Holtgast war am Dienstag ein Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs. Die Polizei hielt den 28-Jährigen gegen 15.20 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 28-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ochtersum - Pedelec-Fahrerin verletzt

Ein Autofahrer und eine Pedelec-Fahrerin sind am Dienstag in Ochtersum zusammengestoßen. Gegen 7.30 Uhr fuhr der 40-jährige Autofahrer nach ersten Erkenntnissen auf dem Heidweg und wollte nach rechts in die Esenser Straße einbiegen. Hierbei übersah er offenbar die 85 Jahre alte Frau, die mit ihrem Pedelec auf dem dortigen Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und die Pedelec-Fahrerin stürzte. Die Frau wurde leicht verletzt.

Wittmund - Auffahrunfall

Auf der B 461 in Wittmund kam es am Dienstag zu einem Auffahrunfall. Ein 30 Jahre alter Mann war mit einem VW Polo auf der Nordumgehung in Richtung B 210 unterwegs. Im Einmündungsbereich hielt vor ihm ein Ford-Fahrer verkehrsbedingt an. Dies erkannte der VW-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf. Der 28-jährige Ford-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Brandgeschehen

Holtriem/Utarp - Brand in Wohnhaus

In einem Wohnhaus in Utarp (Samtgemeinde Holtriem) kam es am Dienstag zu einem Brandgeschehen. Gegen 13.30 Uhr wurde der Leitstelle in Wittmund ein Feuer im Iskenweg gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Flammen im Küchenbereich des Hauses fest. Der 75-jährige Bewohner wurde bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Flammen konnten schließlich von den Kräften der Feuerwehren aus Schweindorf, Ochtersum und Westerholt gelöscht werden. Das Gebäude wurde durch das Feuer beschädigt. Wie groß der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

