Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Auto beschädigt +++ Wiesmoor - Kotflügel zerkratzt +++ Norderney - Einbruch in Gaststätte

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Auto beschädigt

Unbekannte haben am Wochenende in Südbrookmerland ein Auto zerkratzt. Der Citroen C3 stand von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 2 Uhr, am Fahrbahnrand der Ringstraße. Die Täter beschädigten die linke und rechte Seite des Wagens. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Kotflügel zerkratzt

In Wiesmoor haben Unbekannte einen schwarzen VW Multivan beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten die Täter in der Pollerstraße den Kotflügel. Die Tatzeit ist zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 9 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Norderney - Einbruch in Gaststätte

Auf Norderney kam es in der Nacht zu Montag zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Sonntag, 23.30 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, in der Jann-Berghaus-Straße Zutritt zum Hinterhof einer Gaststätte und brachen dort eine Holzhütte auf. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 04932 92980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell