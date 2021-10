Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag den 02/03.10.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Eingangstür zur Schule beschädigt Bislang unbekannte Täter beschädigten vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag die Haupteingangstür einer Schule in der Reilstraße. Anschließend drangen der oder die Täter in die Schule ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 04941/6060 bei der Polizei in Aurich zu melden.

Südbrookmerland - Versuchter Diebstahl eines Kraftfahrzeuges In der späten Samstagnacht, gegen 23:45 Uhr, teilte der 35-jährige Geschädigte aus Südbrookmerland der Polizei mit, dass soeben eine unbek. Person versucht habe, den PKW des Anrufers in der Hoddelkestraße zu entwenden. Nachdem der Täter durch den Geschädigten angesprochen worden sei, flüchtete dieser zunächst in unbekannte Richtung. Umfangreiche Ermittlungen führten schließlich auf die Spur eines 27-jährigen Mannes aus dem Kreis Norden. Dieser konnte in der Folge angetroffen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Diebstahl aus Schnellrestaurant Im Rahmen der Streifenfahrt fiel Beamten der Polizeiinspektion Aurich am frühen Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr ein 25-jährigere Auricher im Innenstadtbereich auf, welcher augenscheinlich ein Hinweisschild eines Schnellrestaurants an der Emder Straße entwendet hatte. Der junge Mann darf sich nun bezüglich seines Verhaltens strafrechtlich verantworten. Das Hinweisschild wurde sichergestellt und wird wieder an das geschädigte Unternehmen ausgehändigt.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Unfall mit drei verletzten Personen Glück im Unglück hatten zwei Fahrzeugführer und eine Beifahrerin im Bereich Großefehn am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr, als der 20-Jährige Fahrer eines Opel Astra samt mitgeführten Anhänger im Kurvenverlauf auf dem Postweg die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann verlor. Zuvor war der PKW rechtsseitig auf die Berme geraten und schleuderte anschließend auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden PKW einer 35-jährigen Frau aus Ihlow kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in die Berme geschleudert. Infolge dessen überschlug sich der PKW der Ihlowerin, wodurch sie und ihre 17-jährige Beifahrerin verletzt wurden. Die erheblich beschädigten Fahrzeuge ließen zunächst Schlimmes vermuten, aber glücklicherweise wurden alle Beteiligten nur leicht verletzt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Leezdorf - Körperverletzung

Am Samstagmorgen kam es in einem Verbrauchermarkt in Leezdorf zu einer Körperverletzung. Dabei hat ein 37-Jähriger aus Leezdorf einer 18-Jährigen Kassiererin nach dem Bezahlen ein Deo-Spray ins Gesicht gesprüht. Die 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0.

Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrsunfall

Samstagmittag kam es auf einem Parkplatz im Bereich der Norddeicher Straße in Norden zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-Jähriger Lkw-Fahrer aus Südbrookmerland streifte beim Befahren des Parkplatzes ein Vordach einer dortigen Gewerbeimmobilie. An dem Vordach sowie an dem Lkw entstand Sachschaden. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Taschendiebstahl

Wittmund. Am Sonnabendmittag in der Zeit von 13:00 bis 13:30 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter einer 59-jährigen Wittmunderin die Geldbörse aus ihrer Handtasche. Zur Tatzeit tätigte die geschädigte Wittmunderin ihren Einkauf in einem Verbrauchermarkt an der Esenser Straße in Wittmund. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen. Telefon: 04462-9110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Trunkenheit im Verkehr

Friedeburg. Am Sonnabendmittag gegen 12:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Wittmund auf der Marxer Hauptstraße in Friedeburg ein Fahrzeuggespann (Pkw + Anhänger). Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 49-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der betroffene Wittmunder wird sich nunmehr in einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell