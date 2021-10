Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Mann wurde angegriffen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mann wurde angegriffen

Ein Mann ist am Wochenende in Norden angegriffen und verletzt worden. Der 46 Jahre alte Mann aus Norden war am Samstagabend gegen 21.30 Uhr fußläufig in der Molkereilohne unterwegs, als ihm nach ersten Erkenntnissen drei männliche Personen entgegenkamen. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen. Im weiteren Verlauf schlugen sie zu und traten auf ihr Opfer ein. Der 46-Jährige wurde verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die drei mutmaßlichen Täter sollen alle etwa 1,80 Meter groß und zwischen 16 und 20 Jahre alt sein. Zur Tatzeit waren sie dunkel gekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell