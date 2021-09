Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Risum-Lindholm - Ampel angefahren, Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Risum-Lindholm (ots)

Am Montagnachmittag (27.09.2021), gegen 14:40 Uhr, wurde der Polizeileitstelle ein Verkehrsunfallschaden an der Ampelanlage der Kreuzung B5/Dorfstraße in Risum-Lindholm gemeldet. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass die Fußgängerampel stark beschädigt war. Ein Teil der Beleuchtungsanlage wurde nur noch durch die stromführenden Kabel am Mast gehalten, die anderen Teile lagen auf dem Gehweg verteilt.

Nach der ersten Einschätzung handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW oder ein landwirtschaftliches Gespann, da sich der vermutete Anstoßpunkt in einer Höhe von 2,20m bis 3,30 m befunden hat. Das Verursacherfahrzeug hat die B5 befahren und ist anschließend in die Dorfstraße Richtung Risum abgebogen. Aus welcher Richtung es auf der B5 kam ist nicht bekannt.

An der Ampelanlage entstand erheblicher Sachschaden. Es werden Zeuginnen/Zeugen gesucht, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben. Hinweise werden telefonisch an das Polizeirevier in Niebüll unter der Rufnummer 04661/40110 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell