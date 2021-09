Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Unfallflucht am Pferdewasser

Flensburg (ots)

In der Zeit von Sonntagvormittag (26.09.21, 09:30 Uhr) bis Montagmorgen (08:30 Uhr) wurde ein parkender Pkw in der Straße "Am Pferdewasser" in Flensburg angefahren. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Der graue Opel Zafira stand am Straßenrand zwischen den Hausnummern 8 - 14, gegenüber der Kirche. Der Wagen wurde an linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier (0461 - 484 0) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell