Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Nesselried - Einbruch in Kindergarten, Hinweise erbeten

Appenweier, Nesselried (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einem Kindergarten in der Nußbacher Straße verschafft. Noch ist unklar, ob etwas entwendet wurde, jedoch entstand durch den Einbruch ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Einbruch wurde am Sonntagnachmittag festgestellt. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07851 893-0 um Hinweise.

/cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell