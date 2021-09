Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Schwer Verletzter nach Verkehrsunfall

Bühlertal (ots)

Ein 22-jähriger Motorradfahrer musste am Samstagabend nach einem offenbar alleine verursachten Sturz mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lenker des Zweirads befuhr gegen 18.20 Uhr die Sandstraße von der B 500 kommend in Richtung Bühlertal, als er ersten Erkenntnissen zufolge ohne Fremdeinwirkung in einer scharfen Linkskurve zu Fall kam und gegen die dortige Leitplanke prallte. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

/lk

