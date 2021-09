Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Radfahrerin gestürzt

Lahr (ots)

Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad zog sich eine 67-Jährige am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen zu. Die Radfahrerin befuhr gegen 14:40 Uhr zusammen mit weiteren Personen die Schwarzwaldstraße, als sie zu Fall kam. Zeugenaussagen zufolge geriet die Frau mit dem Reifen ihres Pedelecs an den Bordstein, woraufhin sie auf den Gehweg stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum gebracht.

/cp

