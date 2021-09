Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verletzte Motorradfahrerin nach Auffahrunfall, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag im Kreuzungsbereich der Murgtalstraße zur Kreuzstraße hat sich eine 31-jährige Motorradfahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Lenkerin des Zweirads die Murgtalstraße in Richtung Rathausstraße, als sie nach rechts in die Kreuzstraße einbiegen wollte. Während des Abbiegevorgangs fuhr ein bislang unbekannter Rollerfahrer von hinten auf die 31-Jährige auf, wodurch beide zu Fall kamen. Der Unfallverursacher stieg sofort wieder auf seinen mattschwarzen Roller, der kein Kennzeichen hatte, auf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Gaggenau. Seine Unfallgegnerin blieb unterdessen leichtverletzt zurück. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau suchen nach einem ungefähr 160 cm großen Jugendlichen mit schlanker Statur. Gegenwärtig geht man davon aus, dass die Person einen weißen Helm, eine helle Jeans und helle Schuhe trug. Begeleitet wurde der Unbekannte von zwei weiteren Rollerfahrern, an deren Fahrzeuge ebenfalls keine Kennzeichen angebracht waren. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegengenommen.

/lk

