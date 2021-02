Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.02.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Zweiflingen-Pfahlbach: Mann von Radlader erschlagen

Bei einem Arbeitsunfall in Zweiflingen-Pfalbach verstarb am Donnerstag ein 49-Jähriger. Der Mann wollte mit einem Radlader einen rund 400 kg schweren Heuballen umsetzten, als sein Gefährt auf dem gefrorenen Ackerboden ins Rutschen kam und umkippte. Die Arbeitsmaschine fiel auf den 49-Jährigen und begrub diesen unter sich. Als Zeugen den Mann am Abend entdeckten, war er bereits seinen Verletzungen erlegen.

