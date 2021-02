POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.02.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Rund 6.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Vermutlich von der tiefstehenden Sonne wurde eine Autofahrerin geblendet, die am Donnerstagnachmittag auf der Straße Am Ring in Buchen unterwegs war. Am Kreisverkehr im Bereich der Hollerbacher Straße übersah die 28-Jährige, dass der VW-Fahrer vor ihr anhalten musste und fuhr mit ihrem Mini auf den Vordermann auf. Der 62-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Schefflenz: Beamte beleidigt

Direkt vor einem Streifenwagen überquerte ein Mann am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, die Bahnhofstraße in Schefflenz. Den beiden Beamten fiel der Mann auf, weil er beim Überschreiten der Fahrbahn seinen Hosenladen öffnete. Der Fußgänger begab sich an ein Gebäude und urinierte in der Öffentlichkeit an die dortige Wand. Statt jedoch der Aufforderung der Beamten, dies zu unterlassen, Folge zu leisten, begann die Person damit die beiden Polizisten zu beleidigen. Aus diesem Grund muss sich der 59-Jährige nun nicht nur wegen des Urinierens in der Öffentlichkeit verantworten, sondern auch mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

Billigheim: Hoher Sachschaden nach Unfall

In die Hunderttausende könnte die Schadenshöhe nach einem Unfall am Donnerstagabend in Allfeld gehen. Ein Traktorfahrer fuhr gegen 20.00 Uhr die Höchstberger Straße in bergabwärts. In einer leichten Linkskurve geriet der Hänger, der mit einem so genannten Schreitbagger beladen war, nach rechts ins Rutschen und kippte um. Dabei rissen die Spannketten, mit denen das Arbeitsgerät verzurrt war. Der Bagger stürzte einen Abhang hinunter und blieb dort liegen. Der 27-jährige Traktor-Fahrer blieb unverletzt. Der Anhänger konnte wieder fahrbereit und der Schreitbagger wieder aufgestellt werden. Dieser muss am Freitagmorgen geborgen werden. Das Spezialarbeitsgerät hat einen Neupreis von mehreren hunderttausend Euro. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden, möglichweise entstand jedoch Totalschaden.

