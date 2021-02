Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.02.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81/ Boxberg: Windschutzscheibe von Eisplatte durchschlagen

Eine Eisplatte, die vom Dach eines LKWs gerutscht war, durchschlug am Mittwochnachmittag auf der A81 bei Boxberg die Windschutzscheibe eines Autos. Der 49-Jährige Fahrer des Mercedes war mit seiner Familie auf der Autobahn unterwegs, als sich vom Dach eines LKWs eine Eisplatte löste. Die Platte schlug auf der Windschutzscheibe auf und zerstörte diese. Die Beifahrerin und zwei im Wagen sitzende Kinder wurden durch die Splitter leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstanden Schäden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Fahrer des LKWs muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Igersheim: Ohne Führerschein, dafür mit Drogen hinterm Steuer

Eine 32-Jährige muss mit mehreren Anzeigen rechnen, weil sie am Donnerstagnachmittag ohne Führerschein dafür mit Betäubungsmitteln im Körper am Steuer eines Autos angetroffen wurde. Der Wagen der Frau fiel einer Streife gegen 16 Uhr auf einer Kreisstraße bei Igersheim auf und wurde von den Beamten einer Kontrolle unterzogen. Dabei kam bei den Polizisten der Verdacht auf, dass die Frau Rauschmittel konsumiert haben könnte, weshalb sie einem Vortest unterzogen wurde. Da dieser positiv auf THC reagierte, musste die Frau zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus kommen. Ihren Führerschein konnte die Frau nicht abgeben, da dieser Bereits in der Vergangenheit eingezogen worden war.

Wertheim: Hoher Sachschaden bei Kollision

Ein im Parkverbot stehendes Auto sorgte am Donnerstagvormittag für Verkehrsbehinderungen in Wertheim. Der Toyota stand gegen 11 Uhr im Parkverbot in der Mühlenstraße, und sorgte, wegen der dadurch verursachten Engstelle, in beiden Fahrtrichtungen für stockenden Verkehr. Die Fahrerin eines weiteren Toyotas wollte an dem Wagen vorbeifahren, prallte mit ihrem Gefährt aber gegen das Heck des stehenden Fahrzeugs. Ihr Auto wurde daraufhin abgewiesen und kam schließlich nach einer Drehung auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall entstanden insgesamt knapp 25.000 Euro Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß aber glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell