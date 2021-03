Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 19. März 2021, gegen 00.10 Uhr, wurde ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Diepholz in der Große Straße in Holdorf kontrolliert. Während der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der 35-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem konnten die Beamten bei einer Durchsuchung ein Einhandmesser bei dem 35-Jährigen auffinden. Das Einhandmesser wurde sichergestellt. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Während des Transportes zur Blutentnahme setzte der Diepholzer trotz mehrfacher Aufforderung durch die Beamten eine zur Verfügung gestellte Mund-Nasen-Bedeckung wiederholt ab. Dem 35-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Vechta- PKW beschädigt

Zwischen Mittwoch, 17. März 2021, 14.00 Uhr, und Donnerstag, 18. März 2021, 12.30 Uhr, kam es in der Osloer Straße auf dem Parkplatz einer dortigen Autovermietung zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte einen weißen Sprinter des Herstellers Mercedes, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 18. März 2021, gegen 13.40 Uhr, wurde ein 39-jähriger PKW-Fahrer, der in Bakum wohnhaft ist, in der Franz-Vorwerk-Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dinklage- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 18. März 2021, gegen 17.05 Uhr, wurde ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage in der Sanderstraße kontrolliert. Überprüfungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Montag, 01. März 2021, und Dienstag, 09. März 2021, in der Christoph-Bernhard-Straße bei einem dortigen Discounter zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter besprühte eine Gebäudewand des Marktes mit verschiedenen Farben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 19. März 2021, gegen 00.00 Uhr, wurde ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage in der Dinklager Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bakum- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 18. März 2021, gegen 13.40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Büscheler Straße Ecke Hausstetter Kirchweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Wildeshausen befuhr den Hausstetter Kirchweg in Richtung Vestrup. In Höhe der Kreuzung missachtete der 30-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden 40-jährigen PKW-Fahrers aus Bakum. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 30-Jährige leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht wurde. An beiden PKW entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, 18. März 2021, gegen 13.50 Uhr, kam es in der Keetstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 74-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne befuhr die Keetstraße in Richtung Stadtmitte. Sie beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu fahren. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden PKW eines 32-jährigen Fahrers aus Damme. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 74-Jährige schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht wurde. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 7000 Euro geschätzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.

Visbek- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 18. März 2021, gegen 18.15 Uhr, kam es in der Astruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrer aus Visbek befuhr mit einem Kranfahrzeug die Astruper Straße in Richtung Visbek, als dieser nach rechts von der Straße abkam. Als der 36-Jährige gegenlenkte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, schleuderte über die Straße und stieß anschließend mit einem Baum zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 36-Jährige leicht verletzt. An dem Kranfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Neben Polizei- und Rettungskräften rückte die freiwillige Feuerwehr Visbek mit vier Fahrzeugen und ca. 21 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus.

Steinfeld- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 19. März 2021, gegen 07.35 Uhr, kam es auch der Bundesstraße 214 zwischen Steinfeld und Holdorf in Höhe Lönsweg zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 47-jähriger Sattelzugfahrer aus Dortmund die Bundesstraße 214 in Richtung Holdorf, als ihm ein bisher unbekannter LKW-Fahrer plötzlich entgegenkam. Der 47-jährige Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem LKW zu vermeiden. Anschließend kam er nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der mitgeführte Auflieger, der mit 160 Mastschweinen beladen war, kippte auf die Seite. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Sattelzugfahrer leicht verletzt. 17 Schweine verendeten vor Ort. Die weiteren, unverletzten Mastschweine wurden umgeladen. Das Veterinäramt des Landkreises Vechta war vor Ort. An dem Sattelzug sowie am Auflieger entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Neben Polizei- und Rettungskräften war die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße 214 zunächst voll gesperrt. Die Sperrungen dauern voraussichtlich bis zum Nachmittag an.

Der unbekannte LKW-Fahrer setzt seine Fahrt unerlaubterweise fort, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Steinfeld (Tel. 05492-960660) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell