Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, den 18.März 2021, gegen 19.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Hauptstraße. Im Rahmen einer Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 18.März 2021, gegen 19.10 Uhr befuhr ein 44-jähriger aus Garrel mit seinem PKW, Opel die Garreler Straße in Richtung Bösel. Nachdem er einen vor ihm fahrenden PKW überholt hatte, kam er nach rechts von Fahrbahn ab. Hier fuhr er durch einen Gartenzaun, das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Seite liegend im Vorgarten zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Da er unter dem Verdacht stand, unter Alkoholeinfluss zu stehen, wurde eine Blutprobe entnommen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell