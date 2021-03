Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Einbruch in Landschaftsbaufirma

Zwischen Mittwoch, 17. März 2021, 20.00 Uhr und Donnerstag, 18. März 2021, 05.45 Uhr kam es in der Straße Am Hövel zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter brachen in die Werkstatt eines dortigen Landschaftsbauunternehmens ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Sie entwendeten diverse Gartengeräte und Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Damme - Versuchter Einbruch in Physiotherapie-Praxis

Zwischen Dienstag, 09. März 2021, und Mittwoch, 17. März 2021, 17.00 Uhr kam es in der Ringstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in eine Physiotherapie-Praxis einzudringen. Dies gelang ihm nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Steinfeld - Transporter aufgebrochen

Zwischen Mittwoch, 17. März 2021, 17.00 Uhr und Donnerstag, 18. März 2021, 07.15 Uhr kam es in der Straße Im Bülten zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Mercedes Sprinter und entwendete aus diesem diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

