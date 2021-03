Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Molbergen- Diebstahl von Kennzeichen

Zwischen Mittwoch, 17. März 2021, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 18. März 2021, 16.00 Uhr, kam es im Bereich Molbergen zu zwei Kennzeichendiebstählen. Von einem grauen BMW 1er Reihe, der in der Wagnerstraße auf einem Seitenstreifen abgestellt war, wurde das hintere Kennzeichen CLP-XM 69 entwendet. Von einem schwarzen Audi A4, der in der Beethovenstraße abgestellt war, wurde das hintere Kennzeichen CLP-JG 181 entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Molbergen (Tel. 04475-941220) in Verbindung zu setzen.

Ermke- Einbruch in Betrieb für Geflügelspezialitäten

Zwischen Mittwoch, 17. März 2021, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 18. März 2021, 13.30 Uhr, kam es in der Lastruper Straße bei einem dortigen Betrieb für Geflügelspezialitäten zu einem Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude des Betriebs und durchsuchte dieses nach Diebesgut. Aus dem Gebäude wurden vermutlich zwei Geldkassetten entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel. 04475-941220) entgegen.

Garrel- Brand einer leerstehenden Scheune

Am Donnerstag, 18. März 2021, gegen 18.25 Uhr, kam es in der Straße Pöhlendamm auf einem dortigen älteren Gehöft zu einem Brand. Aus noch bisher unbekannter Ursache geriet eine dort leerstehende Scheune in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Garrel rückte mit sieben Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften zur Brandstelle aus und löschte den Brand. Durch den Brand und durch die Löscharbeiten wurde die Scheune teilweise zerstört. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Molbergen- Einbruch in Sonderpostenmarkt

Am Freitag, 19. März 2021, gegen 01.40 Uhr, kam es in der Straße Alter Schützenplatz bei einem dortigen Sonderpostenmarkt zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Markt. Nach den bisherigen Erkenntnissen sind keine Gegenstände aus dem Markt entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel. 04475-941220) entgegen.

Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Donnerstag, 11. März 2021, gegen 06.30 Uhr, in der Straße Holthöge zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte den linken Außenspiegel eines auf einem Parkstreifen abgestellten grauen Audi A6. Zudem konnte ein Kratzer an der linken Fahrzeugseite festgestellt werden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg) (Tel. 05434 924700) entgegen.

