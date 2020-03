Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Überfall auf Supermarkt - Zeugen gesucht

Rülzheim (ots)

Am 18.03.2020, gegen 20:15 Uhr, gingen zwei mit einer Pistole bewaffnete unbekannte Männer in einen Supermarkt im Nordring. Sie forderten eine Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen. Da sie jedoch keinen Schlüssel hatte, versuchten die unbekannten Täter die Kassette aus der Halterung zu zerren. Als ihnen dies nicht gelang, flüchteten sie ohne Beute zu einem weißen Range Rover, in dem sich eine dritte Person befand. Daraufhin fuhr das Fluchtauto mit den drei unbekannten Tätern in Richtung B 9.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Überfall beobachtet haben, etwas zu den Tätern sagen können oder den weißen Range Rover gegen 20:20 Uhr auf der B 9 oder in der Umgebung gesehen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

