Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verfolgungsfahrt mit BMW zwischen Kasbach und Linz/Rhein

Kasbach/Linz am Rhein (ots)

Am späten Mittwochabend kam es auf der B 42 zwischen Kasbach-Ohlenberg und Linz am Rhein zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Streifenwagen und einem blauen 4er BMW.

Nachdem eine Streife der Polizei Linz den Fahrzeugführer eines blauen BMW 4er einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte und ihm zuvor Anhaltezeichen gab, beschleunigte der Fahrer sein hochmotorisiertes Fahrzeug und überholte währenddessen durch waghalsige Fahr- und Überholmanöver mehrere PKW in der vorausfahrenden Fahrzeugschlange. Nachdem kurzerhand der Sichtkontakt abbrach, wurde der PKW Sekunden später auf einem Parkplatz am Bahnhof Linz verlassen vorgefunden. Vom Fahrer keine Spur. Dieser ist jedoch namentlich bekannt und konnte durch Hinweise umgehend ermittelt werden. Der 19-jährige muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Weitere Zeugen des Vorfalls, insbesondere andere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizei Linz unter der bekannten Telefonnummer in Verbindung zu setzen.

