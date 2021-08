Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugensuche - gestürzter Radfahrer an der Eishalle

Neuwied (ots)

Am Mittwoch, 04.08.2021, wurde der Polizei Neuwied gegen 13.00 Uhr ein gestürzter Radfahrer in der Andernacher Straße in Neuwied, in Höhe der Eishalle, gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrradfahrer, ein 41jähriger Mann aus Engers, vermutlich ohne Fremdeinwirkung gestürzt ist. Der Mann war bei Eintreffen des Rettungsdienstes nicht ansprechbar. Es liegen derzeit keine Hinweise auf die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer vor. Der Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich bei der PI Neuwied unter der 026318780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell