Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bad Hönningen - Trunkenheitsfahrt mit Straßenverkehrsgefährdung

Bad Hönningen (ots)

Am Mittwoch, den 04.08.2021 erhielt die Polizeiinspektion Linz/Rhein gegen 21:33 Uhr Meldung über einen schwarzen Mercedes C-Klasse, dessen Fahrzeugführer vermutlich betrunken sei. Der hinter ihm fahrende Zeuge schilderte, dass er bereits seit der Ortseinfahrt Bad Hönningen in Fahrtrichtung Linz hinter diesem fahre. Zwischen Bad Hönningen und Ariendorf sei der Mercedes plötzlich in den Gegenverkehr geraten, woraufhin ein entgegenkommender PKW-Führer ein gefährliches Ausweichmanöver habe durchführen müssen um einem Zusammenstoß zu entgehen. Im Weiteren habe der Mercedesfahrer das Rotsignal an der Ampelanlage B42 / Am Sändchen in Linz ignoriert und sei in die Kreuzung eingefahren. Dort habe er eine Vollbremsung ausgeführt und sei erst nach mehrfachem Hupen anderer Verkehrsteilnehmer weitergefahren. In Höhe der Ortseinfahrt Kasbach-Ohlenberg konnte das Fahrzeug schließlich durch Kräfte der Polizeiinspektion Linz angehalten werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 2.02 Promille. Die Polizeibeamten stellten noch vor Ort den Führerschein des Fahrzeugführers sicher, weshalb dieser von nun an - bis zu einer gerichtlichen Entscheidung - keinen PKW mehr im Straßenverkehr führen darf. Ferner wird sich der 44-Jährige in einem Strafverfahren behaupten müssen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere von Zeugen der Fahrt, oder Personen die durch den Mercedesfahrer gefährdet wurden, werden an die Polizeiinspektion Linz/Rhein unter der Tel.: 02644-943-0 erbeten.

