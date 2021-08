Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Landesstraße 555/Harster Weg, Dienstag, 17.08.2021, 16:55 Uhr

PARENSEN (Mü) - Am späten Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Ein 77-jähriger Mann aus Bovenden befuhr mit seinem Pkw Hyundai die Zufahrtsstraße von Dispo Plus in Richtung der Landesstraße 555 und beabsichtigte nach links in Richtung Parensen abzubiegen. Dabei übersah er die von rechts kommende 49-Jährige mit ihrem Pkw VW und es kam zum Zusammenstoß. Der 77-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein Göttinger Krankenhaus transportiert. Die Fahrzeugführerin aus Northeim wurde leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell