Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, 06. Januar 2021, zwischen 15.30 Uhr und 18.40 Uhr, kam es in der Straße Nordweg zu einem Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Wohnhaus. Im Inneren durchsucht der Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend verließ der Täter mit Schmuck das Wohnhaus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) in Verbindung zu setzen.

Vechta- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, 07. Januar 2021, gegen 18.50 Uhr, kam es in der Straße Tonnenmoor (Landesstraße 846) zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Bakum die Straße Tonnenmoor von Lohne in Richtung Vechta. Nach Angaben von Zeugen setzte der 18-Jährige zum Überholen an und stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden PKW einer 27-jährigen Fahrerin aus Lohne zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide PKW gegen die PKW eines 50-jährigen Fahrers aus Vechta sowie eines 24-jährigen Fahrers aus Vechta geschleudert. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 18-jährige Fahrer leicht, seine 17-jährige Mitfahrerin aus Bakum schwer sowie eine 17-jährige Mitfahrerin aus Holdorf leicht verletzt. Die 27-jährige Fahrerin aus Lohne sowie eine weitere Mitfahrerin, ein zweijähriges Kind, wurden ebenfalls leicht verletzt. Der 50-jährige Fahrer sowie der 24-jährige Fahrer blieben unverletzt. Drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Neben Polizei- und Rettungskräften rückte die freiwillige Feuerwehr Vechta mit sechs Einsatzfahrzeugen und 26 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Die Unfallstelle wurde zunächst für die Unfallaufnahme und für eine Reinigung der Fahrbahn voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, POKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell