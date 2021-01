Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel - Einbruch in Müllerhaus

Zwischen Mittwoch, den 06.Januar 2021, gegen 14.00 Uhr und Donnerstag, den 07.Januar 2021, um 08.50 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Maschinenhaus des Müllerhauses am Mühlenweg ein und entwendeten eine Gasflasche. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 430 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) entgegen.

Saterland/Strücklingen - Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Am Donnerstag, den 07.Januar 2021, gegen 11.10 Uhr befuhr ein 35-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Hauptstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Zudem war der Saterländer nicht im Besitz eines Führerscheins. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

