POL-KA: (KA) Östringen - Zigarettenautomat im Waldgebiet aufgefunden - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Karlsruhe (ots)

Nach aktuellem Kenntnisstand haben dreiste Diebe in der Nacht zum Sonntag in der Hebelstraße in Östringen einen Zigarettenautomaten abmontiert und einfach mitgenommen. Dieser wurde vermutlich durch die Täter mit einem Fahrzeug abtransportiert und in einem Waldgebiet zwischen Östringen und Odenheim aufgebrochen und zurückgelassen. Der hierbei entstandene Gesamtschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich tagsüber beim Polizeiposten Östringen unter der Telefonnummer 07253 21244, zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

