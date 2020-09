Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Kunoweiher, Saarburg

Trier (ots)

Am Samstag, den 05.09.2020 wurde der Polizeiinspektion Saarburg eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Kunoweiher in Saarburg zu Protokoll gegeben. Im Zeitraum von Mittwoch, den 02.09.2020, 17:00 Uhr bis Freitag, den 04.09.2020, 22:00 Uhr parkte die Geschädigte ihren Pkw in Höhe der Hausnummer 21 in einer dort auf der Fahrbahn eingezeichneten Parktasche am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Mannebach. Beim Vorbeifahren wurde ihr Pkw an der Heckstoßstange sowie dem hinteren, linken Radkasten durch einen, vermutlich, silbernen Pkw nicht unerheblich beschädigt. Im Anschluss verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit ohne seine Beteiligung anzuzeigen.

Die Polizeiinspektion Saarburg bittet hierzu um Zeugenhinweise.

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg

