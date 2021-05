Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide - Brand eines Anbaus mit zwei verletzten Personen

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, geriet in der Hardenbergstraße ein Gebäudeanbau aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Die 21- jährige Bewohnerin rettete sich aus dem Gebäude, wird aber schwerverletzt in das Klinikum Lippe eingeliefert. Ein Ersthelfer wird leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes und zur Höhe des Schadens dauern an.

