Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfallflucht nach Sachschaden

Lippe (ots)

(al) Am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr; auf der Ostwestfalenstraße, unmittelbar vor der Einmündung Sylbacher Straße, schert ein bisher nicht näher bekannter blauer Mitsubishi, nach einem Überholmanöver über eine Sperrfläche, wieder ein und touchiert dabei den in Richtung Lemgo fahrenden MAN Lkw eines 44-jährigen Extertalers am vorderen Stoßfänger. Der Verursacher kümmert sich nicht um den Schaden und fährt weiter. Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei in Lippe unter folgender Rufnummer: 05231-6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell