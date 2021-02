Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Mombach - Einbruch in Vereinshaus

Mainz-Mombach (ots)

16.02.2021, 19:30 Uhr - 17.02.2021, 13:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Rheinallee am Rheinufer in ein Vereinshaus eines Angelvereins eingebrochen. Dem Platzwart des Vereins fielen am Mittwoch gegen 13:00 Uhr Einbruchsspuren auf. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt ins Innere des abgelegenen Vereinshauses. Ob die Einbrecher etwas entwenden konnten ist bislang nicht geklärt. Ein auf dem Nachbargrundstück befindlicher Zeuge konnte im Tatzeitraum zwei männliche Personen auf dem Vereinsgelände beobachten. Möglicherweise handelte es sich dabei um die Täter. Einer der Personen sei circa 1,90m groß und habe eine Arbeitshose getragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

