Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in leerstehende Minigolfanlage

Thalfang (ots)

Im Zeitraum vom 27. Februar bis 07. April 2020 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine leerstehende Minigolfanlage im Ferienpark "Himmelberg" in Thalfang. Bislang unbekannte Täter überwanden einen Schutzzaun, hebelten die Eingangstür des Verkaufsraumes auf und entwendeten eine Fritteuse sowie diverse Lebensmittel. Als Fluchtweg nutzten die Täter wahrscheinlich ein Fenster der Räumlichkeiten, welches in Richtung eines Spielplatzes zeigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine untere vierstellige Summe. Die Polizei sucht Zeugen. Wenn Sie sachdienliche Angaben machen können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Morbach unter der 06533-93740 oder an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der 06781-5610.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Beringhoff, PK'in



Telefon: 06533-93740

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de



