Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Tanklaster in Graben gekippt +++ Aurich - Unfallflucht +++ Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Dornum - Tanklaster in Graben gekippt

Zu einem Gefahrgutunfall kam es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in Dornum. Ein 62 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Tanklastzug auf der Störtebekerstraße (L 5) in Richtung Norden und geriet aus noch nicht geklärter Ursache mit dem Lkw auf den Seitenstreifen. Der Tanklastzug, der mit rund 20.000 Litern Autogas beladen war, kippte um und blieb seitlich im Straßengraben liegen. Der Lkw-Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Ladung trat aus dem Tankauflieger nicht aus. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Vor Ort waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr und die DRK-Bereitschaft sowie Vertreter der Straßenmeisterei und der Unteren Wasserbehörde. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 22 Uhr an. Die L 5 war in dieser Zeit voll gesperrt.

Aurich - Unfallflucht

Im Wasserwerksweg in Aurich kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Zwischen 8.30 Uhr und 9.40 Uhr stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Auto gegen die Fahrerseite eines Renault Twingo. Der Renault war am Fahrbahnrand geparkt. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Der Verursacher fuhr weiter, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Gewerbestraße in Norden wurde am Mittwoch ein BMW beschädigt. Ein bislang Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten schwarzen BMW 2er und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 16.40 Uhr und 17.40 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell