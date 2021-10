Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtragsmeldung zur Presseerklärung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 12.10.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Polizeifahrzeuges

Aurich - Ein 66-jähriger Mann aus NRW befuhr mit seinem VW Passat am heutigen Dienstag, gegen 15:20 Uhr, die Wittmunder Straße (B 210) aus Wittmund kommend in Richtung Aurich. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine 64-jährige Ehefrau. In gleicher Richtung fuhr ein Streifenwagen der Polizei Wittmund, welcher sich auf dem Weg zu einem Sofort-Einsatz befand. Als der Streifenwagen den VW Passat überholen wollte, bog dieser von der Bundesstraße nach links in die Osterlooger Straße ab. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Streifenwagen in der Folge gegen einen Baum prallte. Der 34-jährige Fahrerzeugführer und seine 27-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Eheleute aus NRW blieben unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlung der Unfallursache dauern an.

