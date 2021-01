Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 36-jährige Polin in Kranenburg verhaftet (FOTO)

Kleve - KranenburgKleve - Kranenburg (ots)

Am Dienstagabend, 5. Januar 2021 um 21:45 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesstraße B 9 in Kranenburg am ehemaligen Grenzübergang Wyler eine 36-jährige Polin nach der Einreise aus den Niederlanden in das Bundesgebiet im grenzüberschreitenden Linienbus 58. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die polnischen Behörden die Reisende mit einem europäischen Haftbefehl suchten. Hiernach war die Frau aufgrund einer Straftat zum Nachteil einer Person zu verhaften und an die polnischen Behörden auszuliefern. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde die Polin daraufhin zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Die Vorführung beim Haftrichter am Amtsgericht in Kleve erfolgt am Mittwochmorgen.

