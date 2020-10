Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, dem 19. Oktober 2020, ereignete sich gegen 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall nahe Hoffe. Ein 80-jähriger Nordenhamer befuhr mit seinem Quad die Straße "Kleine Weser" in Richtung Hoffe. Dabei kam ihm ein weißer Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Nordenhamer nach rechts auf die Berme aus, wo er jedoch mit seinem Fahrzeug in den Graben rutschte.

Dabei wurde der Fuß des Mannes an seinem Quad eingeklemmt, wobei er sich leicht verletzte. Der 80-Jährige konnte sich jedoch letztendlich ohne fremde Hilfe aus der misslichen Lage befreien.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfallbeteiligten zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter 04731/99810 zu melden.

