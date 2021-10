Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Auto beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Auto beschädigt

In Westerholt wurde am Freitagvormittag ein Auto beschädigt. Zwischen 9 Uhr und 9.24 Uhr stand ein VW Golf auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Auricher Straße. In dem genannten Zeitraum wurden an dem Wagen auf bislang unbekannte Art und Weise an der Beifahrertür zwei Kratzer verursacht. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

