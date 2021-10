Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens/Bensersiel - Unfallflucht +++ Friedeburg/Marx - Zusammenstoß zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens/Bensersiel - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Bensersiel kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Von 9.30 Uhr bis 17 Uhr hatte der Fahrer eines Skoda Octavia sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Friesenstraße abgestellt. Als er zurückkehrte, stellte er fest, dass der Wagen in der Zwischenzeit vorne links beschädigt worden war. Der Verursacher hatte sich offenbar von der Örtlichkeit entfernt, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Der entstandene Schaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

Friedeburg/Marx - Zusammenstoß zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr

Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich auf der Marxer Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt worden sind. Eine 25-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Renault die Bundesstraße in FR. Friedeburg. Hierbei geriet sie aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Skoda eines 57-jährigen Mannes aus Bockhorn. Sowohl die Fahrzeugführer, als auch eine 52-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Unfallaufnahme, sowie die anschließende Bergung der Fahrzeuge wurde die Bundesstraße 437 zeitweise vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell