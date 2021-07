Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Rollerdiebstahl

57537 Wissen, Hermannstr. 6 (ots)

Am Mi., 07.07.2021, in der Zeit von 10:00 bis 15:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen vor der Garage abgestellten schwarzen Roller mit roten und silbernen Streifen. An dem Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 922HBN angebracht. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

