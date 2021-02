Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zigarettenautomat aufgebrochen, Zeugen gesucht

Achern (ots)

In der Straße "Im Engert" wurde ein Zigaretten Automat aufgebrochen und sowohl die Geldkassette als auch der Restbestand an Ware entwendet. Am frühen Sonntagnachmittag stellte ein Zeuge fest, dass der Zigarettenautomat durch einen noch unbekannten Täter aufgebrochen worden war. Der genaue Tatzeitpunkt ist bislang noch nicht bekannt. Vermutlich wurde der Automat sowohl aufgeflext, als auch aufgehebelt. Durch den erbeuteten Wert, in Kombination mit der Beschädigung des Automaten ergab sich ein erheblicher Schaden. Zeugen, die Wahrnehmungen zu der Tat gemacht haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07841 7066-0 an die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch.

