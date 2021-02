Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unerlaubt vom Unfallort entfernt, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Während eines Feuerwehreinsatzes am Sonntagabend hat ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf der Lindenbrunnenstraße gewendet und hierbei ein geparktes Fahrzeug gestreift und beschädigt. Nach dem Wendemanöver habe sich der Unbekannte gegen 19:15 Uhr vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Nach Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silbernen Wagen gehandelt haben. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch in Verbindung zu setzen.

